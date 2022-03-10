Белорусам за границей стали недоступны сервисы «Белинвестбанка» 10.03.2022, 12:54

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Из-за рубежа также не открываются сайты других белорусских банков.

Клиенты «Белинвестбанка», находящиеся за границей, сообщают о проблемах с доступом к сайту и сервисам банка. В самом банке говорят, что это связано с повышением безопасности из-за «вероятности осуществления неблагоприятных внешних факторов» и не знают, когда ситуация изменится. Это следует из диалога клиентов с оператором на странице банка в соцсети «ВКонтакте», передает zerkalo.io.

Белорусы за границей столкнулись с проблемами доступа к интернет-банкингу и мобильному приложению «Белинвестбанка». На вопрос клиентки о том, почему она не может оплатить кредит из-за границы на сайте, ей ответили, что он, как и интернет-банкинг, временно заблокированы за границей «в связи с большой вероятностью осуществления неблагоприятных внешних факторов и воздействий».

Оплатить кредит через мобильное приложение тоже не получится, потому что, по данным представителя банка, его удалили из Google play и App Store. «Скачать его можно будет только после восстановления приложения в магазине», — говорят в поддержке.

На территории Беларуси, по сообщениям читателей, тоже есть трудности с доступом к сайту и в личный кабинет в интернет-банкинге.

Для оплаты кредита и перевода денег с карты на карту клиентам рекомендуют пользоваться системой ЕРИП.

Как мы выяснили опытным путем, из-за границы также не открываются сайты некоторых других банков:

Беларусбанк

Банк Дабрабыт

Банк ВТБ

Абсолютбанк

Белагропромбанк

БТА Банк

МТБанк

Паритетбанк

СберБанк

Напомним, после начала военного вторжения России в Украину, в том числе с белорусской территории, против Минска были введены новые санкции, а международные корпорации запретили использовать стране свои финансовые инструменты. В результате клиенты белорусских банков столкнулись с трудностями с доступом к своим счетам из-за границы, оплатой и переводом средств.

9 марта ЕС принял решение отключить три белорусских банка от системы SWIFT.

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