В Броварском районе ликвидирован полковник Захаров - командир полка оккупантов 10 10.03.2022, 12:57

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Российские войска из-за больших потерь отступили.

Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонная-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров.

В 2016 году он, будучи майором, получил орден от Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Также отмечается, что в результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.

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