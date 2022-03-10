В Броварском районе ликвидирован полковник Захаров - командир полка оккупантов

В Броварском районе ликвидирован полковник Захаров - командир полка оккупантов10
- 10.03.2022, 12:57
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Российские войска из-за больших потерь отступили.
Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонная-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров.
В 2016 году он, будучи майором, получил орден от Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Также отмечается, что в результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.