Россия вышла из Совета Европы 17 10.03.2022, 13:06

8,528

Это означает выход из всех механизмов CE, в том числе из Венецианской комиссии.

Россия по собственной инициативе вышла из Совета Европы.

Об этом представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила в Telegram, передает УНИАН.

"Россия по собственной инициативе вышла из Совета Европы", - отметила она.

По словам Совгири, это автоматически означает прекращение членства РФ во всех органах Совета Европы, в том числе в Венецианской комиссии.

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил российским журналистам, что выход России из Совета Европы означает ее выход и из всех его механизмов.

"Выход из Совета Европы предусматривает и выход из всех механизмов", - заявил Песков, говоря о том, означает ли выход России из Совета Европы, прекращение ее участия во всех институтах СЕ, включая ЕСПЧ.

Как отметил российский юрист Павел Чиков, согласно Уставу Совета Европы страна перестает быть его членом с 1 января следующего года. То есть РФ формально выйдет из Совета Европы только с 1 января 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».