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Колонна оккупантов попала в лесную засаду и была напрочь разгромлена ВСУ

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  • 10.03.2022, 13:10
  • 9,848
Колонна оккупантов попала в лесную засаду и была напрочь разгромлена ВСУ

Военные РФ пытались проникнуть вглубь украинской обороны, но их уже ждали.

Немного осталось от российской колонны техники, которая лесными дорогами пыталась проникнуть вглубь обороны Объединенных сил. Но далеко оккупантам заехать не удалось, сообщает «Главред».

Воины 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ждали непрошеных гостей.

Как видно на видео, «встреча» была в лучших украинских боевых традициях.

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