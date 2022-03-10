Художник Алесь Пушкин устроил акцию протеста в зале суда

Художник Алесь Пушкин устроил акцию протеста в зале суда5
- 10.03.2022, 13:23
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Незаконный процесс начался над ним сегодня.
В Минском городском суде (ул. Дунина-Марцинкевича, 3) сегодня начался суд над художником Алесем Пушкиным. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Художник лег на скамейке в клетке в белой робе, таким образом протестуя, сообщает «Радые Свабода».
Также Пушкин отказался вставать, требуя снять с рук наручники.
Всех посетителей выгнали из зала, пока конвой пытался поднять художника со скамейки.
Художника задержали 30 марта в деревне Жиличи Кировского района в церкви, на реставрации которой он работал.