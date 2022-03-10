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Возле белорусского посольства в Риме что-то взорвалось

  • 10.03.2022, 13:32
  • 2,014
Возле белорусского посольства в Риме что-то взорвалось

Итальянские власти сообщили о петарде.

Итальянские медиа сообщают, что возле белорусского посольства в Риме подорвали простую петарду, но МИД Беларуси настаивает на версии «теракта», передает «Радыё Свабода».

Как пишут местные журналисты из газеты Correra della sera, инцидент произошел во вторник вечером. Сообщается, что взрыв не причинил никакого вреда зданию и не нанес никаких травм сотрудникам дипломатического представительства Беларуси.

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