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СМИ: Олег Газманов меняет гражданство и сбегает из России

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  • 10.03.2022, 13:35
  • 8,696
СМИ: Олег Газманов меняет гражданство и сбегает из России

Такое решение он мог принять после введенных против РФ санкций.

В СМИ появилась информация о том, что российский артист Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля, передает УНИАН.

Вероятно, он принял решение о переезде после того, как были введены санкции против России. Многие известные бренды ушли с рынка из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Стоит отметить, что сам Газманов пока никак не прокомментировал эту информацию.

Кроме того, известно, что 70-летний артист является патриотом РФ. Он поддержал президента Владимира Путина и даже выступил на концерте в честь поддержки российской армии.

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