СМИ: Олег Газманов меняет гражданство и сбегает из России

СМИ: Олег Газманов меняет гражданство и сбегает из России24
- 10.03.2022, 13:35
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Такое решение он мог принять после введенных против РФ санкций.
В СМИ появилась информация о том, что российский артист Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля, передает УНИАН.
Вероятно, он принял решение о переезде после того, как были введены санкции против России. Многие известные бренды ушли с рынка из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Стоит отметить, что сам Газманов пока никак не прокомментировал эту информацию.
Кроме того, известно, что 70-летний артист является патриотом РФ. Он поддержал президента Владимира Путина и даже выступил на концерте в честь поддержки российской армии.