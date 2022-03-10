Стало известно, чем закончились переговоры Кулебы и Лаврова в Анталье 6 10.03.2022, 13:39

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Глава МИД Украины прокомментировал очередной дипломатический раунд.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по результатам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Киев не может остановить войну, если у страны-агрессора нет желания этого делать.

Об этом Кулеба сказал на пресс-конференции по результатам переговоров, сообщает УНИАН.

"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая совершила агрессию и нападение, нет желания этого делать", - отметил Кулеба.

Он рассказал, что во время переговоров услышал, что прекращение огня привязано РФ к выполнению требований, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным в адрес Украины.

"В связи с этим я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии", - подчеркнул министр.

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