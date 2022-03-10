В Сумской области ВСУ с помощью «подарка британской короны» подбили танк и собрали богатые трофеи 2 10.03.2022, 13:47

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Бойцам бригады «Холодный Яр» помогли местные жители.

В Сумской области воины украинской бригады «Холодный Яр» подбили танк врага и собрали богатые трофеи.

Бойцы показали, как разоружают разбитую вражескую технику, и рассказали, как жители Сумщины помогают бороться с захватчиками.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утончил, что сбор трофеев стал возможным после использования «подарков Британской короны».

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