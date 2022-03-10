Через семь дней ситуация на Чернобыльской АЭС станет критической 1 10.03.2022, 13:53

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В украинском «Энергоатоме» рассказали, что может произойти.

Если генераторы перестанут работать, за семь суток на станции может быть достигнута критическая температура.

За семь суток на захваченной российскими оккупантами Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) может быть достигнута критическая температура, если обеспечивающие временное питание генераторы перестанут работать.

Об этом рассказал в.и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью "Экономической правде".

"Дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и угрозу снимают", – отметил он.

В случае же их остановки у всех будет только семь дней, чтобы найти новый источник питания для ЧАЭС.

"Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период отыскать источник питания, то ситуация будет под контролем", – добавил Котин

В противном же случае вода в системе охлаждения постепенно начнет разогреваться и повысится температура.

"Сейчас дизель-генераторы обеспечивают стабильное охлаждение. Все будет зависеть от того, будут ли у них топливо для продолжения работы и технические ресурсы", – уточнил Котин.

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