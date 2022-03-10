ВСУ уничтожили вражеский дивизион ракетных комплексов «Искандер-М» 3 10.03.2022, 13:55

7,386

Из них оккупанты обстреливали мирное население.

На черниговском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом днем в четверг, 10 марта, сообщили в оперативном командовании "Север", передает УНИАН.

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».