ВСУ уничтожили вражеский дивизион ракетных комплексов «Искандер-М»3
- 10.03.2022, 13:55
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Из них оккупанты обстреливали мирное население.
На черниговском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Об этом днем в четверг, 10 марта, сообщили в оперативном командовании "Север", передает УНИАН.
"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население", - говорится в сообщении.