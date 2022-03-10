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ВСУ уничтожили вражеский дивизион ракетных комплексов «Искандер-М»

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  • 10.03.2022, 13:55
  • 7,386
ВСУ уничтожили вражеский дивизион ракетных комплексов «Искандер-М»

Из них оккупанты обстреливали мирное население.

На черниговском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

Об этом днем в четверг, 10 марта, сообщили в оперативном командовании "Север", передает УНИАН.

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", которые обстреливали мирное население", - говорится в сообщении.

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