В Минске задержали профессора БГУ, которая работала в университете 33 года

В Минске задержали профессора БГУ, которая работала в университете 33 года2
- 10.03.2022, 14:01
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Алла Кожинова — известный ученый в области полонистики.
Задержали бывшего профессора БГУ, которая работала в университете 33 года. Речь о бывшей преподавательнице филфаке Алле Кожиновой. О задержании сообщили ее коллеги и студенты.
«Когда точно задержали, не знаю. Говорили, что обвиняют в сохранении и распространении экстремистской информации. Абсурд. Алла скромный и очень искренний человек. Очень честный. Почитаемый и хороший специалист. Полонистка. Вероятно это тоже не осталось без внимания власти», — говорит ее коллега.
Алла Кожинова — профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факультета БГУ. Она известный ученый в области полонистики.
Профессор окончила филологический факультет БГУ в 1985 году. В 1999-м Алла Кожинова защитила докторскую диссертацию на тему «тексты Кирилла Туровского. Семантика и структура».
В прошлом году преподавательницу уволили из БГУ по соглашению сторон.
«Осталась только медаль за 33 года работы», — написала Алла Кожинова в «Фейсбуке» в день увольнения.
Также в 2020 году профессор участвовала в видеообращении против насилия силовиков.
«Университет — это территория свободы. Академической свободы, свободы слова, свободы мысли. Только в таких условиях может происходить развитие личности. Каждый из нас делает сегодня свой выбор. Подписывать бумагу, сообщать фамилию студента, говорить или молчать — каждый делает свой выбор», — говорила она.