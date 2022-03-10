В Минске задержали профессора БГУ, которая работала в университете 33 года 2 10.03.2022, 14:01

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Алла Кожинова — известный ученый в области полонистики.

Задержали бывшего профессора БГУ, которая работала в университете 33 года. Речь о бывшей преподавательнице филфаке Алле Кожиновой. О задержании сообщили ее коллеги и студенты.

«Когда точно задержали, не знаю. Говорили, что обвиняют в сохранении и распространении экстремистской информации. Абсурд. Алла скромный и очень искренний человек. Очень честный. Почитаемый и хороший специалист. Полонистка. Вероятно это тоже не осталось без внимания власти», — говорит ее коллега.

Алла Кожинова — профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филологического факультета БГУ. Она известный ученый в области полонистики.

Профессор окончила филологический факультет БГУ в 1985 году. В 1999-м Алла Кожинова защитила докторскую диссертацию на тему «тексты Кирилла Туровского. Семантика и структура».

В прошлом году преподавательницу уволили из БГУ по соглашению сторон.

«Осталась только медаль за 33 года работы», — написала Алла Кожинова в «Фейсбуке» в день увольнения.

Также в 2020 году профессор участвовала в видеообращении против насилия силовиков.

«Университет — это территория свободы. Академической свободы, свободы слова, свободы мысли. Только в таких условиях может происходить развитие личности. Каждый из нас делает сегодня свой выбор. Подписывать бумагу, сообщать фамилию студента, говорить или молчать — каждый делает свой выбор», — говорила она.

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