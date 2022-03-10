Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов 3 10.03.2022, 14:04

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Власти РФ оказались в трудном положении.

Власти Китая отказались поставлять авиакомпаниям Российской Федерации запчасти. В РФ будут искать возможность купить запчасти для самолетов в Турции, Индии и других странах.

Об этом сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов на конференции MRO Russia & CIS, передает unian.net.

"Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали", - заявил Кудинов.

По его словам, власти России будут искать, где купить запчасти для самолетов.

"Будем искать (возможности, - ред.) через другие страны. Возможно, через наших партнеров - через турок, может быть, через Индию. Каждая компания будет сама договариваться - мы (Росавиация, - ред.) просто будем помогать эти запчасти легализовать", - отметили в Росавиации.

В свою очередь технический директор перевозчика Игорь Поддубный заявил, что "Уральские авиалинии" без остановки флота и разборки самолетов на запчасти, смогут продолжать полеты только два месяца.

При этом он уверен, что якобы есть возможность поставлять запчасти и материалы в обход санкций.

Стоит отметить, что в "Уральских авиалиний" в наличии 54 авиалайнера Airbus на условиях лизинга. В начале марта Airbus прекратил техническое обслуживание самолетов авиакомпаний РФ.

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