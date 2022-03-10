Оккупанты боятся, что белорусы начнут уничтожать военную технику РФ по дороге в Украину 10.03.2022, 14:11

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Лукашисты подозревают в этом жителей Мозыря.

Двое жителей Мозыря подозреваются в приготовлениях к уничтожению военной техники РФ.

Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Следственный комитет.

Одному из задержанных 34 года, другой на десять лет старше.

Они познакомились в 2020 году на массовых протестах в Мозыре. Оба имеют семьи, воспитывают детей, к уголовной ответственности не привлекались.

По данным следствия, они якобы планировали уничтожать военную технику РФ во время ее передвижения по территории Мозырского района. Для этого они якобы приготовили 10 «коктейлей Молотова».

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