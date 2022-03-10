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В «Укрэнерго» ответили на провокацию Лукашенко на Чернобыльской АЭС

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  • 10.03.2022, 14:26
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В «Укрэнерго» ответили на провокацию Лукашенко на Чернобыльской АЭС

Диктатор нарочно обостряет ситуацию.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" 10 марта ответили в Facebook Александру Лукашенко на предложение отправить белорусских "специалистов" на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС) для возобновления энергоснабжения, сообщает gordonua.com.

"Укрэнерго" не нуждается в помощи белорусской стороны в ремонте поврежденных российскими обстрелами высоковольтной линии, питавших Чернобыльскую АЭС", – говорится в сообщении.

В компании назвали все сообщения российских и белорусских СМИ о возобновлении энергоснабжения ЧАЭС со стороны Беларуси "провокацией, направленной на обострение ситуации".

"Мы нуждаемся в прекращении огня и пропуске наших ремонтных бригад, которые со вчера ждут согласия выехать на ремонт. У нас все готово, чтобы немедленно отремонтировать линии и восстановить электропитание ЧАЭС, которая обесточена уже более суток. Просто прекратите обстрелы и дайте допуск нашим ремонтным бригадам!" – заявили в "Укрэнерго".

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