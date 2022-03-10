Лавров признал, что Россия намеренно разбомбила больницы и роддома в Мариуполе 19 10.03.2022, 14:44

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Военный преступник дал показания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным решением армии РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анталии, после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, передает gordonua.com.

Лавров добавил, что видел репортажи из Мариуполя, свидетельствующие о том, что в здании были роженицы и они получили ранения.

9 марта российские оккупанты совершили авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В результате атаки погибли трое человек, 17 получили ранения.

Правоохранители квалифицировали событие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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