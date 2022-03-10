Лукашенко едет к Путину

Лукашенко едет к Путину55
- 10.03.2022, 14:57
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Диктаторы обсудят войну против Украины.
Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в Москве 11 марта он проведет переговоры с главой РФ Путиным.
"На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении БелТА.
Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в Украину с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины именно с территории Беларуси. Против режима Лукашенко некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.