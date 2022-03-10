закрыть
10 марта 2022, четверг, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко едет к Путину

55
  • 10.03.2022, 14:57
  • 31,710
Лукашенко едет к Путину

Диктаторы обсудят войну против Украины.

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию, в Москве 11 марта он проведет переговоры с главой РФ Путиным.

"На повестке дня также обстановка в регионе и в Украине", - говорится в сообщении БелТА.

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в Украину с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины именно с территории Беларуси. Против режима Лукашенко некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: