Украинские войска освободили Мощун под Киевом 1 10.03.2022, 15:09

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ВСУ отбили попытку врага форсировать реку Ирпень.

Силами обороны Украины освобожден населенный пункт Мощун. Попытка противника форсирования была отбита.

Об этом сообщает на Генштаб ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, под Киевом освободили населенный пункт Мощун. Он находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

"Силами обороны Украины была отбита попытка форсирования противником речки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противника отбросили, населенный пункт освобожден", - сообщили в Генштабе.

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