закрыть
10 марта 2022, четверг, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские войска освободили Мощун под Киевом

1
  • 10.03.2022, 15:09
  • 10,200
Украинские войска освободили Мощун под Киевом

ВСУ отбили попытку врага форсировать реку Ирпень.

Силами обороны Украины освобожден населенный пункт Мощун. Попытка противника форсирования была отбита.

Об этом сообщает на Генштаб ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, под Киевом освободили населенный пункт Мощун. Он находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

"Силами обороны Украины была отбита попытка форсирования противником речки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противника отбросили, населенный пункт освобожден", - сообщили в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: