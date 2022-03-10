Альфред Кох: Путина, спасая собственную шкуру, прикончат в бункере его же слуги 11 10.03.2022, 15:16

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Альфред Кох

Враг будет разбит, и победа будет за Украиной.

Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итоги первых 2-х недель войны России против Украины:

— Вот и прошли две недели войны.

Путинский блицкриг окончательно провалился: если сравнивать с польской компанией вермахта (классический блицкриг), то 14 сентября Гудериан уже взял Брест.

А тут – ничего. Путинская армия не может проникнуть внутрь Украины даже на глубину больше 100 км. Фактически все 14 дней идут приграничные бои.

Путинские полководцы не могут решить элементарных логистических задач по снабжению своих войск. Это полное фиаско. С такими генералами и врагов не надо, а поражение – лишь дело времени. Чтобы его избежать, Путин сменил тактику и начал бомбежки городов. Вчера в Мариуполе он разбомбил роддом.

В свое время англичане и американцы отказались принять у себя бежавших от Гитлера евреев. И тем самым обрекли их на верную смерть. Более того, они отказались даже пустить их в Палестину!

Сейчас повторяется та же история: имея все технические возможности и поддержку общественного мнения в своих странах, они отказываются не только закрыть небо над Украиной силами НАТО, но даже не дают Украине истребителей и более совершенных систем ПВО, чтобы украинцы сами себя могли защитить.

Это называется трусость. И пусть это останется на их совести. Но даже и без этого уже очевидно, что Украина избежала военного поражения. И лишнее свидетельство этому – изменившийся тон выступлений кремлевских пропагандистов. Они уже не говорят о том, что украинцев не существует как нации, и что украинская власть – это хунта, состоящая из нацистов и наркоманов.

Украина уже никогда не капитулирует и теперь речь идет о переговорах и об условиях мира. И как бы Путин ни хорохорился, чем дальше он затягивает эту авантюру, тем сильнее он должен будет сокращать свои аппетиты на этих переговорах.

Настанет такой момент, когда он уже будет согласен на все, лишь бы остановить войну. Но его уже никто не будет слушать.

Сейчас война застыла в точке равновесия. Сейчас он еще может торговаться. Но еще пара недель и каток войны покатится обратно. И тогда ему уже будет не спрятаться в бункере: его, спасая собственную шкуру, прикончат его собственные слуги.

И тогда враг будет разбит, и победа будет за нами.

Слава Украине!

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