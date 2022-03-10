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«Полбатальона 200-х и командир полка погиб»: оккупантов громят в Николаевском аэропорту

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  • 10.03.2022, 15:42
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«Полбатальона 200-х и командир полка погиб»: оккупантов громят в Николаевском аэропорту

СБУ перехватила разговор российских военных.

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта, который находится в Николаевском аэропорту. Он рассказал о многочисленных потерях среди личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Захватчик отметил, что находится в Николаевском аэропорту и участвует в штурме города.

По его словам, большое количество российских солдат, прибывших в Украину из южного направления уже погибли.

"Пол второго батальона раз…ло вообще, 200-е. И командир полка их погиб", - отметил оккупант.

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