Amazon прекратил отправку товаров в Россию и Беларусь 3 10.03.2022, 15:47

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Сервис также отказался от регистрации новых пользователей из двух стран.

Одна из крупнейших американских компаний Amazon прекратила отправку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании.

Облачный сервис Amazon Web Services также отказался от регистрации новых пользователей из России и Беларуси. Кроме этого, российским пользователям закрыт доступ к стриминговому сервису Amazon Prime Video.

По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 300 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.

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