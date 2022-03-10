Экономист: Дефолт может накрыть Беларусь через два месяца 11 10.03.2022, 15:55

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Самое плохое уже началось.

На ближайшие месяцы у Беларуси есть резервы для погашения долгов, а потом может произойти дефолт. При этом жизнь белорусов не слишком изменится, поскольку все, что обычно происходит после дефолта, накрывает страну сейчас.

«Еврорадио» узнало у экспертов, когда может случиться банкротство Беларуси, чем оно опасно, почему есть вещи, от которых белорусы пострадают намного сильнее. И как стране избежать репараций в будущем.

Платить по долгам можно еще два месяца

Беларусь и Россия близки к дефолту, считает Всемирный банк. У Беларуси запаса прочности хватит на ближайшие два месяца, говорит старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

— По моим прикидкам, в марте-апреле около 350 миллионов долларов необходимо погасить. Эти средства найдутся. Возможно, будут какие-то переоформления долгов перед Россией и ЕФСР [Евразийский фонд стабилизации и развития. — Еврорадио]. Возможно, будут рассрочки и это формально не будет классифицировано как дефолт.

Дальше не просматривается источников, где Беларусь могла бы найти средства.

— Правительство в ближайшие недели столкнется с уменьшением валютной выручки экспортеров, — рассказывает команда экономики НАУ. — Причины — уменьшение лазеек в санкционном режиме, удар по новым отраслям (деревообработка и сталь), закрытие украинского коридора реализации и контрабанды нефтепродуктов, расширение бойкота даже на такие отрасли, как IT.

Насколько быстро наступит дефолт, зависит от того, как Нацбанк будет распоряжаться резервами и сможет ли Беларусь перенаправить выпадающий экспорт. Если Нацбанк станет поддерживать курс рубля, продавая валюту, то закончатся средства намного быстрее.

Что касается торговли, то экспортировать сейчас реально разве что в Россию. Ситуация там тоже плохая и достаточно своих производств, поэтому белорусские товары вряд ли будут востребованы.

Кроме того, Нацбанку грозят санкции по заморозке зарубежных активов. Тогда распоряжаться ими станет невозможно.

Все плохое происходит и без дефолта

Пока реакция властей похожа на самоуспокоение, поэтому отказываться от выплат по долгам в ближайшие месяцы они вряд ли станут, считает Дмитрий Крук.

— Складывается впечатление, что у властей нет понимания, что ситуация перевернулась с ног на голову, как в политике, так и в экономике. Реакция близкая к тому, что было в период начала ковида либо в предыдущие кризисы: проносило всегда, пронесет и в этот раз. Но крайне высока вероятность того, что дефолт произойдет в период с мая 2022 года по февраль 2023 года.

Если дефолт будет, то напрямую на жизни белорусов это не отразится. Ведь негативные последствия, которые следуют за ним, и так уже происходят.

— Сам по себе дефолт — это фиксация факта отказа должника от исполнения своих обязательств. Его возводят в ранг вселенской проблемы, потому что в большинстве стран на государственном долге во многом завязана финансовая стабильность. Это ориентир. Соответственно, за дефолтом обычно следует обрушение всего финансового рынка, финансовая паника. Второе прямое последствие дефолта — потом занять на внешнем рынке год-два очень проблематично, — говорит Дмитрий Крук.

В случае Беларуси проблема дефолта занимает только пятое или шестое место, уверен собеседник.

— Ужасы на финансовом рынке, которые ассоциируются с дефолтом, у нас уже и без дефолта начинают происходить. Что касается будущих заимствований, и так уже ни на что не приходится рассчитывать. До недавнего времени у властей был ответ — Россия или ЕФСР нас поддержат. Сейчас им не до нас и возможности финансирования, скорее всего, нет. То, что мог бы в классическом смысле вызвать дефолт, уже происходит по другим причинам.

Белорусы начинают наблюдать растущие цены, скачки обменного курса, падение доходов, зарплат, снижение занятости.

Дно глубокое, но восстановиться можно быстро

Как будут обстоять дела в экономике, сценариев много. Тем более точно оценить даже текущее состояние невозможно: часть статистики скрыта или публикуется с опозданием. По мнению Дмитрия Крука, спад в ближайшие месяцы может достигнуть 10% ВВП, а возможно, и больше.

— Это чрезвычайно больно. У нас в новейшей истории самый большой спад был в 2015–2016 годах. Экономика сжалась примерно на 7%. Причем это происходило постепенно в течение

Хорошая новость в том, что после глубокого спада восстанавливаться относительно просто. Но для этого нужны серьезные политические изменения.

— Они приведут к тому, что будут свернуты санкции. Отторжение Беларуси по всем фронтам пройдет. Надеюсь, с Украиной удастся хоть частично восстановить отношения. Это само по себе быстрое восстановление. Вопрос, с какой точки восстанавливаться, до какого дна мы можем упасть. Это важный вопрос, и четкого ответа у меня на него нет, — говорит Дмитрий Крук.

Для демократической Беларуси подготовлена программа помощи от ЕС с финансированием в 3 млрд евро. Однако с учетом потерь от санкций это не такие большие деньги.

— Три миллиарда евро покрывают импорт Беларуси примерно на три-четыре недели. Эта сумма рассчитана на два-три года. Поэтому программа не будет принципиальной для восстановления Беларуси, — говорят эксперты НАУ. — Больший расчет на стабилизационные кредиты от МВФ и Всемирного банка. ЕС наверняка увеличит размер помощи. Но восстановление Украины тоже потребует средств, и, возможно, будет конфликт приоритетов.

Белорусы будут платить за войну Путина и Лукашенко

Из-за того, что Лукашенко поддержал Путина в войне против Украины, Беларусь не только может лишиться части поддержки в будущем, но и сама задолжает Украине.

— В соответствии с базовыми нормами международного права Беларусь является соучастником агрессии. Очевидно, что без предоставления территории нападение в текущем виде на Киев, например, было бы невозможным. Дело о возмещении ущерба, скорее всего, будет в каком-либо международном суде. В случае выигрыша Украина сможет получить причитающееся в принудительном порядке из собственности Беларуси за границей, если этих средств хватит, — отмечают в НАУ.

Скорее всего, белорусы еще долго будут трудиться в том числе на восстановление Украины. Хотя демсилы пытаются отделить в восприятии мировой общественности режим Лукашенко и белорусский народ, с точки зрения права границы здесь нет. Изменить это могло бы создание альтернативного правительства Беларуси.

— Создание и работа над его признанием должны стать одним из ключевых приоритетов демсил. Это не только может спасти Беларусь от потенциальных репараций в будущем, но и позволит прямо сейчас провести необходимую разделительную полосу между режимом Лукашенко, который является настоящим агрессором, и белорусским народом, который выступает против войны. Для этого белорусскому народу нужны легитимные и юридически признанные представители. Пока этого не произошло, народ вынужден разделять с режимом статус агрессора и сопутствующие правовые последствия, — заключают эксперты НАУ.

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