Валюта только через 14 дней и проблемы с карточками: какие ограничения вводят белорусские банки 6 10.03.2022, 16:14

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Клиенты столкнулись с большим количеством «сюрпризов».

После введения западных санкций к белорусским банкам у пользователей начались проблемы с карточками и другими услугами банков, передает "Радыё Свабода".

Смотрим, с какими трудностями клиенты банков сталкиваются сейчас.

Проблемы с снятием валюты

Клиенты "Приорбанка" столкнулись с проблемами с снятием валюты. Из сообщения на сайте банка следует, что, чтобы снять даже 10 долларов, нужно оформить заказ. Рассматривать заказ могут до 14 дней.

Максимальная сумма, которую можно снять за один раз - 3 000 долларов. Также предварительный заказ требуется при снятии более 1 000 рублей.

Лимиты на покупку валюты с рублевых карточек также ввел "МТБ Банк".

Ограничения в выдаче кредитов

В первый же день войны банк "БелВЭБ" перестал выдавать физическим лицам некоторые кредиты, а потом ограничил кредитные линии для бизнеса. В тот же день у держателей карточек Visa и MasterCard начались проблемы с их использованием за границей. А внутри страны карточки клиентов банка работали с перебоями. Позже, по данным пресс-службы "БелВЭБ" , эту проблему частично решили.

"Цептер банк" перестал выдавать новые кредиты для физических лиц по программам "Цептер клуб", "Овердрафт на карточку", "Цептер онлайн".

"Белагропромбанк" перестал выдавать розничные кредиты с 25 февраля. Закрыта возможность получить такой кредит без поручителей, раньше такой выдавался на 5 лет под ставку в 21,25%.

Проблемы с карточками за рубежом и иностранными переводами

25 февраля клиенты "Сбербанка" сообщали о проблемах с международными переводами и работой банковских карточек. Пресс-служба банка уверяла, что "все системы и офисы работают в штатном режиме". Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах и банкоматах.

"Технобанк" с 25 февраля ограничил платежи по карточкам банка за рубежом, это связано с ограничениями, которые ввела система Visa. На данный момент недоступны все операции по карточкам банка за рубежом, а также снятие наличных денег за границей.

Клиенты "РРБ Банка" могут использовать свои карточки только внутри Беларуси и только в белорусских рублях. Недоступными стали платежи в "Яндекс", Wildberries, AliExpress, Ozon.

"Белинвестбанк" предупредил, что клиенты – владельцы карточек Mastercard могут сталкиваться с трудностями при оплате за рубежом. Также проблемы с платежами за границей касаются карточек Visa.

С 23 февраля "БНБ-банк " не работает с системой денежных переводов Western Union как в своем банке, так и в сервисных офисах "БелВЭБ", который является официальным представителем системы в Беларуси.

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