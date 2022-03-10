Мнение: Белорусские власти застыли перед санкционной волной, как кролик перед удавом 5 10.03.2022, 16:47

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Уже даже не грозят «асимметричным ответом».

Автор телеграм-канала «Письма к дочери» написал о реакции белорусских властей на актуальные проблемы:

— Кое-кто вчера озаботился восстановлением подведомственного лесного фонда после разгула январской стихии. Ты помнишь разгул январской стихии? И я не особо. А она была. И нанесла такой ущерб лесному фонду, что его надо спасать вот прямо уже сразу в марте. И «надо каждый клочок пустующих земель занять лесами».

Я пока на это смотрел, не мог избавиться от чувства легкого, пусть будет изумления. И лесные чиновники, которым пришлось это слушать, судя по выражению лиц, тоже слегка… изумевали. Вот ведь в самом деле — нет у белорусских властей сейчас проблемы актуальнее, чем восстановление лесов после январской стихии.

Не знаю. Может в глазах креативных свидетелей стабильности забота о лесах соответствует их уровню понимания сохранения контроля над ситуацией. Покричал кое-кто о лесах, и все сразу должны увидеть, что руководящая и направляющая никуда не делась.

А бороться с рукой невидимой стихии очень удобно, потому что в глубине лесов успехов в этой борьбе все равно никто не увидит. Когда экономику накрывает санкционное цунами, нужны хотя бы невидимые успехи в борьбе с воображаемой стихией.

Вот российские власти что-то там себе суетятся. Запрещают доллар, замораживают вклады, составляют списки на национализацию. А белорусские застыли перед санкционной волной, как тот кролик перед удавом. Уже даже не грозят адекватным, но асимметричным ответом. Только обреченно повторяют мантру, что Европе не обойтись без белорусских пиломатериалов.

То есть белорусская власть выполняет еще, конечно, ритуальные, давно запрограммированные действия. Вчера вот пополнили список экстремистов одним заслуженным немецким радио. Школьника арестовали за несанкционированное фотографирование танчиков. И вообще, бдительно следят, чтобы никто не проявлял публично преступного миролюбия.

Но вот как-то на актуальные проблемы современности белорусская власть не реагирует не то, что действиями, но уже и словами. Потому что руководящая и направляющая сила ушла в астральные леса кататься на лыжных эстафетах. А тонкие настройки белорусской власти не предусматривают возможности самостоятельных действий без вышестоящего импульса. Да даже публичные свидетели стабильности слегка завяли, потому что не знают, в какую сторону свидетельствовать.

Хотя, может, они и правы. Ну какой, в самом деле, смысл во всей этой суете? Как-будто замороженные вклады кого-нибудь спасут. Может, лучше и правда выдать стабильности простыню из отечественного льна и указать дорогу к месту последнего успокоения.

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