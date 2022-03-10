Боец нацгвардии под Харьковом: Русские ведут себя так, будто находятся под наркотическими средствами 10.03.2022, 16:54

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Колонны РФ идут «в лоб» без защиты.

Украинские защитники рассказали, как удерживают оборону Харькова.

Об этом идет речь в сообщении Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Окраины Харькова сегодня очень трудно узнать. Все вокруг дышит войной, которую принес сюда так называемый "русский мир". Деревья, дома и заборы иссечены обломками. Воронки от взрывов среди пустых дворов и детских площадок. Когда-то уютные дома стоят с выбитыми окнами, сожженными и разбитыми крышами. Изредка по трассе проезжают гражданские автомобили. Люди едут подальше от смертельной опасности. Железным замком на дороге к мирному, когда-то, городу стоят украинские солдаты. Они будто держат невидимую границу между царством мрака и миром свободы.

"Это – одно из самых горячих мест вокруг Харькова. Российские войска пробивают менее защищенные дороги для своих колонн. Если сравнивать с 2014-м годом, то он, по сравнению с нынешней ситуацией "пионерский лагерь". Тогда столь мощное оружие враг не использовал. На данном блокпосту с самолета сбросили три бомбы, весом по 500 килограммов. Несмотря на это ни один из бойцов не отступил, от своих позиций", - рассказал военнослужащий НГУ "Витязь", который прошел Славянск и Дебальцево.

Он также добавил, что на наших позициях есть достаточно мощные средства огневого поражения, в частности, NLAW. В то же время, опытный воин удивляется тому, с какой легкостью россияне отправляют на утилизацию своих солдат.

"Непонятно, чем мотивированы российские войска. Идут "в лоб" без защиты. Кое-где ведут себя так, будто находятся под наркотическими средствами", - отметил он.

Блокпост – общий. Здесь воюют за свою землю гвардейцы, теробороновцы и оружейники. Следовательно, здесь можно увидеть и "масло", и "пиксель", и "мультикам", и "хищник". Условия сложные, поэтому форма быстро выходит из строя, однако спасают формы завезенные волонтерами. Возраст защитников Харькова – от восемнадцати до седьмого десятка. Они со всех уголков Украины.

"Приехали сюда – в четверг будет как две недели. Был авианалет. День назад на нас было новое нападение. Стреляли из минометов с двенадцати часов до восьми вечера. Целый день пролежали в окопах. Но мы отбиваем все атаки", – поделился военнослужащий НГУ Виталий. Он пулеметчик и ему восемнадцать лет. Успел отслужить всего четыре месяца.

"Навожу ужас на этих демонов. Я – луганчанин. Там родился и вырос. Меня оттуда выгнали, но Харьков мы не сдадим. Довожу их до бешенства СХД – вот можем показать пример моей работы. Лежит во дворе", – заметил военнослужащий НГУ "Леший". Он впервые попал на войну в 2014 году в составе батальона "Донбасс". Оккупанты уничтожили его семью.

"Мы – представители ВСУ несем службу в окрестностях Харькова. Вместе с Национальной гвардией Украины и представителями териториальной обороны. Воюем вместе, всем Харьковом. Наши ребята помогают с тыла, поднимают боевой дух. Сейчас уже не первая атака российских оккупантов - отбита. очень большое мужество. Мы обязательно выстоим. Мы крепкие, как никогда. Поэтому всегда готовы отпор российскому оккупанту. Только ждем команды, чтобы отогнать их в Белгород", - заверил военнослужащий ВСУ Алексей Бабешко. Буквально, пару недель назад он занимался политикой: был депутатом Харьковского городского совета.

Военнослужащие рассказывают, что враг вообще не занимается ни сожженной техникой, ни своими погибшими. Более того, при них нет документов и идентификаторов. Зачем они ищут бесславную смерть на украинской земле непонятно", - рассказали в Нацгвардии.

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