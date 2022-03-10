Дмитрий Гудков призвал элиты РФ арестовать или ликвидировать Путина 10.03.2022, 17:13

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Российский политик записал видеообращение к депутатам, военным, чиновникам и силовикам РФ.

Российский политик Дмитрий Гудков записал обращение к депутатам, чиновникам, силовикам и военным РФ.

– Я Дмитрий Гудков, российский политик, я обращаюсь к российским элитам, к российским депутатам, военным, чиновникам и силовикам. Немедленно остановите войну, немедленно остановите Путина. Это ваш последний шанс выжить. Возможно, физически.

Пока я записываю это видимо, российская армия по приказу Путина бомбит украинские города. Там погибают не только военные, но и мирные люди, среди которых женщины и дети, наши друзья, чьи-то родственники, простые люди, которые прячутся от бомб в холодных подвалах и метро. Разрушены многие дома и даже микрорайоны, ракеты попадают в жилые дома, школы и детские сады. Счёт Деръа идёт уже на тысячи.

Эта война никому из нас не нужна, она не защищает никакие российские интересы, это решение вышедшего из ума диктатора, результат больного ущемленного самолюбия. Но это еще и преступление России, где все мы невольные соучастники.

Неужели среди вас не найдётся ни одного приличного человека, который бы попытался остановить эту катастрофу?! Посмотрите, Весь мир уже ненавидит нас, а вас будут судить как государственных преступников. Пока ещё не поздно, остановите Путина.

Решайте сами - табакерка, импичмент или «добровольная» отставка по сценарию Зимбабве – только так у вас есть шанс выбраться из вашего бандитского Титаника. Некоторые депутаты и бизнесмены это уже поняли и сделали первый шаг, призвав остановить войну в Украине. Инстинкт самосохранения сработал. Есть ли он у вас?

На борту вашего Титаника еще играет оркестр, столы ломятся от деликатесов, гостей развлекают соловьевы-басковы, но капитан корабля сошёл с ума. Финал известен, вопрос времени.

От этих санкций Россия при Путине не оправится. Блокировка в мире ключевых банков. Арест активов ЦБ. Запрет на нефтяные и авиатехнологии, космос. Лишение самолётов. Закрытие неба. Плюс персональные санкции против всех. Против ваших активов и сбережений, против ваших детей и семей, против нашей страны.

С каждой минутой больше. Тотальная изоляция. А вас, «элита», просто вышвырнут из Европы и США. Вас, ваших детей – в Россию, к ФСБ и Кадырову, к Стрелкову и Гиркину. И скоро настанет их час разобраться с вами, раскулачить – вас. Потому что больше некого. Деньги остались только у вас. Пока остались.

Никакую Украину Путин не получит. Чем дальше – тем больше войны. Никакая пропаганда вас не спасёт. Гибель людей от российских бомб видит весь мир, но рано или поздно увидит вся Россия, от которой вы это так тщательно скрываете. Скоро вас все будут ненавидеть.

Выбора у вас нет: Путин пошел по пути политического суицида. У него есть ядерная бомба, и он ей уже угрожает, и если что он в рай, но готовы ли вы сдохнуть?

Так вот времени мало. И сейчас либо вы его, либо он вас. Нас всех. Весь мир. Хватит уже бояться, бояться уже нечего. Вы и так скоро потеряете все: деньги, возможности. Вы и ваши дети будут изгоями, а если промолчите, то сможете стать ещё заключёнными или трупами.

Спасайте себя и страну. Пока не поздно. Остановите Путина! Остановите войну!

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