В войне за Украину погиб экс-нардеп Евгений Дейдей 10.03.2022, 17:27

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Ему было 34 года.

Во время войны в Украине погиб бывший народный депутат Евгений Дейдей. Об этом сообщила в Instagram его жена Дарья Дейдей.

“Я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой”, — написала она.

Дейдею было 34 года. Родом он из Одесской области. Евгений принимал участие в «Оранжевой революции» и Революции Достоинства. В 2014 году он стал координатором батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1». В том же году Дейдей был избран Верховной Радой Украины (VIII созыва) по списку партии «Народный фронт».

Последний пост Дейдея в Facebook был посвящен его погибшему другу: “Спи спокойно воин! Мы за тебя отомстим! Вот увидишь!”.

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