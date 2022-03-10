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Арестович: ВСУ нанесли семь мощных ударов по врагу

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  • 10.03.2022, 17:35
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Арестович: ВСУ нанесли семь мощных ударов по врагу

Ликвидированы два командира полка РФ.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки нанесли не менее семи мощных ударов по российским оккупантам и уничтожили двух командиров полка российской армии. Об этом в ежедневной сводке сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, удары были нанесены по направлениям: Бровары, Изюм, Николаев, Никополь и Кривой Рог.

"Туда враг, осуществляя свой предыдущий план, выдвинул отдельные батальонно-тактические группы, которые были уничтожены на марше", – отметил он.

Сейчас украинские войска под Харьковом взяли населенный пункт Дергачи и разорвали коммуникацию между северной группировкой российских войск и оккупационными войсками в районе Изюма.

Комментируя ситуацию в Мариуполе, Арестович сказал, что враг окончательно сменил тактику в окруженных городах и "будучи не в состоянии нанести поражение на поле боя, перешел к так называемому сирийскому варианту, это террор". При этом он заверил, что врагу не удастся взять Мариуполь.

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