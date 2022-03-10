Лукашенко прячется в коробке из-под холодильника «Минск» 7 10.03.2022, 17:47

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Лжец попал в мультик Государственной пограничной службы Украины.

Государственная пограничная служба Украины презентовала мультфильм о политических деятелях, развязавших войну в Украине.

Об этом сообщил руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко.

В мультфильме в карикатурной форме изображен президент РФ Владимир Путин, самозванец Александр Лукашенко, чеченский лидер Рамзан Кадыров — с их заявлениями перед началом вторжения России в Украину.

Ролик заканчивается обращением к русским военным: «Солдаты и офицеры русской армии! Война, которую развязало ваше военно-политическое руководство, обречена на поражение. Вы нарушаете Божьи и человеческие законы, сеете смерть и руину. У вас нет будущего в этой войне. Если вы не покинете неправедное дело, в которое вас силой втянули, то впереди — смерть, бесчестие и пожизненное проклятие потомков. Правительство Украины и военное командование гарантирует каждому, кто добровольно сложит оружие и сдастся в плен, жизнь, безопасность, медицинское обеспечение, соблюдение всех норм международного гуманитарного права и возвращение на родину по окончании войны».

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