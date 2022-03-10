Ахметов: Победа в войне – это полное восстановление суверенитета и возврат Крыма и Донбасса 10 10.03.2022, 17:56

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Украинский бизнесмен заявил, что вместе со всеми украинцами ждет победы в войне, которую развязала РФ.

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что вместе со всеми украинцами ждет победы в войне, которую развязала Россия, и не пожалеет денег для послевоенного восстановления страны. Об этом он сказал в комментарии, опубликованном 10 марта в американском издании Forbes.

"Полное прекращение боевых действий, полный вывод российских войск с территории Украины и полное восстановление государственных границ Украины в пределах, признанных международным правом. То есть включительно с Крымом и Донбассом", – ответил бизнесмен на вопрос, что было бы победой для Украины в этой войне.

Он поблагодарил международных партнеров Украины за беспрецедентную консолидированную поддержку.

"Что еще они могут и должны сделать? Я думаю: все, о чем просит Украина, просит украинский народ и украинский президент", – добавил Ахметов.

Обстрелы мирных городов российскими войсками он назвал преступлением против человечества.

"То, что происходит, – военное преступление и преступление против человечества в отношении Украины и украинцев, которым нет ни объяснений, ни оправданий, – отметил бизнесмен. – Путин нацелен на страны, где есть демократия, свобода, независимость. А это означает, что его целью могут быть все страны свободного мира. Если Украина вместе с вами его не остановит, то никто не знает, кто будет следующим".

Он подчеркнул, что после победы Украины не пожалеет ни сил, ни средств для восстановления страны.

"Я в Украине и не собираюсь никуда уезжать. Живу я сейчас с теми же чувствами, что и каждый украинец – в ожидании, что война в нашей стране закончится нашей победой. И мы сможем начать восстанавливать нашу страну, чтобы сделать ее счастливой и процветающей. Со своей стороны, я не пожалею на это ни сил, ни средств", – подытожил Ахметов.

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