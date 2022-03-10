Western Union приостанавливает работу в Беларуси 3 10.03.2022, 18:05

5,242

Международная система денежных переводов также прекращает работу в РФ.

Международная система денежных переводов Western Union заявила о приостановке работы на территории России и Беларуси. Таким образом компания осудила российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает Financial Post.

«Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. Наконец, в свете трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси», - говорится в сообщении.

Компания заявила, что осуждает неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину.

«Все мы разделяем шок, недоверие и печаль в связи с этой трагедией и гуманитарной катастрофой. Наши сердца обращены к народу Украины и нашим коллегам, клиентам, агентам и партнерам, которые пострадали», - отмечено в сообщении.

Вместе с тем говорится, что команда Western Union в течение последних недель работает над тем, чтобы поддерживать украинских клиентов, в том числе миллионы беженцев всеми возможными способами.

«Это включает пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатные денежные переводы. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование. Нашими приоритетами остаются благополучие и безопасность наших сотрудников, а также продолжение поддержки народа Украины, в том числе беженцев, которые ищут безопасности», - резюмировали в компании.

Отметим, ряд международных систем денежных переводов, в том числе и Western Union, отменили плату за переводы в Украину, теперь комиссия составляет 0% независимо от канала отправления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».