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Российские военнослужащие продолжают лечиться в гомельских больницах

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  • 10.03.2022, 18:09
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Российские военнослужащие продолжают лечиться в гомельских больницах

Только в РНПЦ сейчас около 150 российских военных пациентов.

Российские военнослужащие продолжают лечиться в гомельских больницах. Таким образом, в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) сейчас около 150 российских военных пациентов. Сейчас их обслуживает полностью российский медперсонал, пишет телеграм-канал «Флагшток».

Наши врачи их не лечат. Первоначально планировалось как минимум перевести хирургов из онкодиспансера для помощи российским медикам, но они отказались.

В Областной больнице для лечения захватчиков используется несколько операционных и нейрохирургическое отделение.

Продолжается использование и Мозырской ЦРБ: за прошедшие выходные там было проведено около 20 операций для военных РФ.

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