Поворознюк: Путин и Лукашенко не доживут до Гааги 4 10.03.2022, 18:35

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Президент ФК «Ингулец» взял на себя оборону поселка Петрово, в котором базируется его клуб.

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк откровенно высказался относительно диктатора РФ и его прислужника, передает ua-football.com.

– Европейские лидеры сомневаются в психическом здоровье Путина. Они правы?

– Ну естественно! Каждый разумный человек понимает, что развязать войну такого масштаба может только душевнобольной человек. То что делает президент рф, отдавая приказ, х**ить по жилым кварталам – это просто не укладывается в голове!

– Каково ваше отношение к Лукашенко, активно помогающему Путину совершать агрессию против Украины?

– А после этой х*йни, что он лег под Путина – он стал для меня таким же пид**асом, как и президент РФ.

– Они оба доживут до Гааги?

– Думаю, что нет. Найдутся среди их окружения люди, которые их просто е*нут!

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