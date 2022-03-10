ВСУ сбили еще один российский самолет Су-25 20 10.03.2022, 18:41

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Цель поразили в ночь на 10 марта.

Вооруженные силы Украины сбили еще один российский боевой самолет Су-25. Цель поразили в ночь на 10 марта.

Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВСУ.

«Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10 Горно-Штурмовая Бригада был сбит самолет Су-25 (бортовой номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с. Черниговка, Приморский край)», - говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, за две недели войны Россия потеряла более 12 000 военных, 335 танков и 49 самолетов.

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