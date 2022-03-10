Foreign Policy: Украина — шанс Европы на обновление 6 10.03.2022, 19:11

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Такой шанс выпадает раз в политическую жизнь.

Реакцией на российскую войну против Украины должно быть не только сопротивление, но и вдохновение.

Отбросить путинские посягательства на наследие Второй мировой как бессмысленные легко. Несмотря на то, что он подражает людям, которые разожгли ту войну, он же утверждает, что проводит «денацификацию». Украина – демократия, избиратели в которой избрали президента еврейского происхождения, отдав ему 70% голосов в 2019 году. Но путинская программа «денацификации» – это не неправильное понимание мира, а преднамеренное искажение, призванное изменить его. Об этом говорится в материале Foreign Policy.

Оно основано на тоталитарном понимании функционирования речи. Как заметила Анна Арендт в своей книге «Происхождение тоталитаризма», великая ложь – это вызов реальности, которую пытаются покорить с помощью насилия. Убийство украинского президента еврейского происхождения и уничтожение демократии в Украине во имя денацификации продемонстрирует, что слова означают то, что лидер захочет. Моральная риторика Второй мировой войны используется для возрождения тоталитаризма.

Поэтому российская война против Украины – это нарушение европейского мира с двух точек зрения. Жестокое неспровоцированное вторжение происходит прямо сейчас. И это уже достаточно ужасно. В то же время началось наступление на концепции, которые использовали европейцы и другие народы, чтобы найти путь от войны к миру.

«Путин демонстрирует, как память Второй мировой войны можно использовать, чтобы возбудить новую войну, которая уничтожит соседнюю страну и утопит в смятении все, что мы усвоили», — говорится в статье.

С этим вызовом следует разобраться на обоих уровнях. ЕС продемонстрировал поразительную решимость в реакции на российское вторжение. Но, являясь организацией, основанной на наследии войны, он должен также разобраться и с идеологическим вызовом. ЕС должен обеспечить собственную яркую альтернативу интерпретации путина, которая объяснит уже продолжающуюся войну и которую европейцы сейчас и в будущем будут понимать. Просто чтить память Второй мировой войны и говорить об усвоенных уроках больше недостаточно. Посягательства путина на наследство войны, какими бы извращенными они ни казались, слишком мощны, чтобы их игнорировать.

Российскую сокрушительную войну в Украине нужно встретить не только сопротивлением, но и с воодушевлением. Чтобы остановить ее, ЕС должен продолжить свой путь введения санкций против России, которые, кстати, для самих европейцев более болезненны, чем для американцев все, что ввели США. Но ЕС тоже должен выйти и за пределы этого. Организация должна показать способность нравственного, политического и интеллектуального обновления. Ее лидеры должны показать, что у них есть видение будущего, очерченного на истории войны и которое поможет положить конец текущему вторжению.

Лидеры стран ЕС в четверг встретятся в Версале. Там у них будет шанс сделать кое-что историческое: отметить заявку президента Владимира Зеленского и предложить Украине переговоры о вступлении в ЕС. Это возродит ключевую традицию интеграции как ответа на войну, согласно сложившимся условиям. Такое обещание предлагает украинцам светлое будущее, придаст смысл их пожертвованию и страданиям сейчас. Когда обстоятельства сделают возможными мирные переговоры, им будет легче прекратить сражаться, потому что они уже выиграли нечто важное.

Это развилка, и среднего пути нет. Любая интерпретация прошлого определяет будущее. Путинская трактовка прошлого предвещает будущее, в котором законы не имеют значения, интеграция терпит неудачу, а углеводородные олигархи, такие как он, ведут бесконечную войну, угрожая другим ядерной катастрофой, ускоряя изменение климата и подрывая демократии. ЕС по возвращении роли проекта мира предложит совсем другое: лигу демократий, способную защищать себя, разбираться с угрозами, из-за которых все мы в опасности.

«Украинцы заслуживают будущего в Европе. В этом нет сомнений. Но европейцы также нуждаются в будущем с Украиной», — пишет историк.

Лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и германский канцлер Олаф Шольц, кажется, понимают не только всю серьезность момента, но и обещание европейского обновления. У них есть шанс запомниться как лидеры, которые вместе с Зеленским обновили Европу. Такой шанс выпадает раз в политическую жизнь. И есть надежда, что они им воспользуются.

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