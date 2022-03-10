закрыть
10 марта 2022, четверг, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Резников: Украина с пониманием примет капитуляцию России

3
  • 10.03.2022, 19:46
  • 8,742
Резников: Украина с пониманием примет капитуляцию России

Руководство Украины остается в Киеве.

Украинская власть с пониманием примет капитуляцию РФ. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

«Я настоятельно советую каждому российскому солдату проследовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России», - написал Резников.

Он также добавил, что руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским остается в Киеве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: