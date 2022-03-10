Резников: Украина с пониманием примет капитуляцию России

Резников: Украина с пониманием примет капитуляцию России3
- 10.03.2022, 19:46
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Руководство Украины остается в Киеве.
Украинская власть с пониманием примет капитуляцию РФ. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.
«Я настоятельно советую каждому российскому солдату проследовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по поводу капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России», - написал Резников.
Он также добавил, что руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским остается в Киеве.