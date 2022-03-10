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Экс-профессора БГУ Кожинову арестовали на 13 суток

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  • 10.03.2022, 19:51
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Экс-профессора БГУ Кожинову арестовали на 13 суток

По словам коллег, ее обвинили в распространении «экстремистской» информации.

Бывшую преподавательницу филологического факультета БГУ Аллу Кожинову арестовали на 13 суток, сообщает «Еврорадио».

По словам коллег, ее обвинили в распространении «экстремистской» информации.

Кожинова — бывшая профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филфака БГУ, исследовательница в области полонистики.

В 2020 году она участвовала в видеообращении против насилия силовиков. В декабре 2021-го ее уволили с работы.

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