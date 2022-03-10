Экс-профессора БГУ Кожинову арестовали на 13 суток

Экс-профессора БГУ Кожинову арестовали на 13 суток8
- 10.03.2022, 19:51
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По словам коллег, ее обвинили в распространении «экстремистской» информации.
Бывшую преподавательницу филологического факультета БГУ Аллу Кожинову арестовали на 13 суток, сообщает «Еврорадио».
По словам коллег, ее обвинили в распространении «экстремистской» информации.
Кожинова — бывшая профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филфака БГУ, исследовательница в области полонистики.
В 2020 году она участвовала в видеообращении против насилия силовиков. В декабре 2021-го ее уволили с работы.