Экс-профессора БГУ Кожинову арестовали на 13 суток 8 10.03.2022, 19:51

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По словам коллег, ее обвинили в распространении «экстремистской» информации.

Бывшую преподавательницу филологического факультета БГУ Аллу Кожинову арестовали на 13 суток, сообщает «Еврорадио».

По словам коллег, ее обвинили в распространении «экстремистской» информации.

Кожинова — бывшая профессор кафедры теоретического и славянского языкознания филфака БГУ, исследовательница в области полонистики.

В 2020 году она участвовала в видеообращении против насилия силовиков. В декабре 2021-го ее уволили с работы.

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