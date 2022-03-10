Украинские пограничники и ВСУ дали бой оккупанту в Луганской области

Украинские пограничники и ВСУ дали бой оккупанту в Луганской области1
- 10.03.2022, 20:11
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Пехота противника потеряла по меньшей мере десять человек.
В Луганской области сводный отряд пограничников и бойцов Вооруженных сил Украины сдержал атаку врага.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
10 марта пехота противника встретила уверенное сопротивление и потеряла по меньшей мере десять человек.
Сообщается, что двое человек из вражеских рядов сдались в плен. Они представились жителями временно оккупированной территории Украины, которых принудительно мобилизовали.
Пограничники вместе с другими силами безопасности продолжают сдерживать продвижение врага на украинскую землю.