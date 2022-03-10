Невзоров: Перенос войны на территорию России неизбежен

Невзоров: Перенос войны на территорию России неизбежен79
- Александр Невзоров
- 10.03.2022, 20:34
- 60,788
В нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне.
Исход войны уже совершенно ясен. Был бы Кремль умный, он бы сейчас, сообразив, к чему клонится дело, должен был бы изо всех сил укреплять власть безумно популярного в Украине и во всем мире Зеленского. Одна надежда только на Зеленского. Тот, кто видит реальность, – видит неизбежность переноса войны на территорию России.
Более того, вдохновляющая сила мести может оказаться сильнее здравого смысла и политической деликатности. А в нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне. И гоня российскую армию, продвинуться вглубь России они могут достаточно глубоко.
Уже ясно, что с такой армией надеяться вообще не на что. А сумеет ли Зеленский своим авторитетом остановить своих бойцов и не дать им перешагнуть рубикон границ – большой вопрос.
Любой профессиональный политик уже обязан был бы определить, что земля уходит у России из-под ног. Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть в бою некая театральность, романтизм – а украинцы просто всех убивают без предисловий.
Александр Невзоров, YouTube