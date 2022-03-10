Невзоров: Перенос войны на территорию России неизбежен 79 Александр Невзоров

10.03.2022, 20:34

60,788

В нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне.

Исход войны уже совершенно ясен. Был бы Кремль умный, он бы сейчас, сообразив, к чему клонится дело, должен был бы изо всех сил укреплять власть безумно популярного в Украине и во всем мире Зеленского. Одна надежда только на Зеленского. Тот, кто видит реальность, – видит неизбежность переноса войны на территорию России.

Более того, вдохновляющая сила мести может оказаться сильнее здравого смысла и политической деликатности. А в нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне. И гоня российскую армию, продвинуться вглубь России они могут достаточно глубоко.

Уже ясно, что с такой армией надеяться вообще не на что. А сумеет ли Зеленский своим авторитетом остановить своих бойцов и не дать им перешагнуть рубикон границ – большой вопрос.

Любой профессиональный политик уже обязан был бы определить, что земля уходит у России из-под ног. Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть в бою некая театральность, романтизм – а украинцы просто всех убивают без предисловий.

Александр Невзоров, YouTube

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».