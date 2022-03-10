Украинские спецназовцы захватили российский «Панцирь-С1»17
- 10.03.2022, 20:41
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Фотофакт.
Бойцы Сил специальных операций захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Об этом сообщило Командование ССО, опубликовав соответствующее фото, передает «Новое время».
«Еще одна успешная операция, еще один „особый“ трофей», — говорится в подписи на фото.
Где, когда и при каких обстоятельствах удалось захватить данную технику, не сообщается.
«Панцирь-С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО (большой дальности), от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может производить защиту объекта от наземных и надводных угроз. Принят на вооружение РФ в 2012 году.