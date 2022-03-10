Украинские военные пошли в контрнаступление на Киевщине 4 10.03.2022, 21:36

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Видеофакт.

Украинские военные попытались прорваться в Киевской области, где сконцентрировались российские силы.

Об этом говорится в сюжете «Радио Свобода».

По данным разведки, группа военных РФ с танками и бронетехникой зашли в поселок и частично его контролируют. По словам местных жителей, у них отобрали телефоны и их не выпускают из села. Украинские силы пытались нанести поражение противнику и отбросить его за пределы села.

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