Украинские военные пошли в контрнаступление на Киевщине

Украинские военные пошли в контрнаступление на Киевщине4
- 10.03.2022, 21:36
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Видеофакт.
Украинские военные попытались прорваться в Киевской области, где сконцентрировались российские силы.
Об этом говорится в сюжете «Радио Свобода».
По данным разведки, группа военных РФ с танками и бронетехникой зашли в поселок и частично его контролируют. По словам местных жителей, у них отобрали телефоны и их не выпускают из села. Украинские силы пытались нанести поражение противнику и отбросить его за пределы села.