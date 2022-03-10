Сколько минчане платят за газ, и что изменится в расчетах в ближайшее время 6 10.03.2022, 21:39

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Вводится единый тариф на газоснабжение.

О тарифах и расчетах за газ в столице рассказали во время прямой линии в контакт-центре Мингорисполкома 10 марта. С 1 июня 2022 года вводится единый тариф на газоснабжение, пишет myfin.by.

Ценообразование в газоснабжении регулируется постановлением совмина от 30 декабря 2013 года № 1166, напомнил начальник службы учета потребленного газа населением УП «Мингаз» Александр Пятница.

Так, стоимость 1 куб. м природного газа в домах или квартирах составляет:

- без газового отопительного оборудования (котлов) – 0,5417 рубля как в зимнее время, так и в летнее;

- с котлами и приборами индивидуального учета расхода газа (счетчиками): с 1 января по 31 мая 2022 года – 0,1494 рубля в зимний сезон и 0,5417 рубля в летнее время.

Александр Пятница отметил, что с 1 июня 2022 года вводится единый тариф на газоснабжение без разделения на летний и отопительный периоды для потребителей, которые пользуются газовым отопительным оборудованием и счетчиками. С наступлением календарного лета будет применяться единый тариф вне зависимости от сезонности. С 1 июня по 31 декабря 2022 года он составит 0,1977 рубля за 1 куб. м.

«Единый тариф позволит названной категории потребителей более свободно использовать голубое топливо в летний период и даже сэкономить денежные средства на оплату за газ по итогам года. Кроме того, с 1 июня 2022 г. не будет необходимости отслеживать даты начала-окончания отопительного периода, а введение единой цены значительно упростит процедуру расчетов между газоснабжающей организацией и потребителем, – отметил специалист. – В то же время для обладателей котлов остается без изменений дифференциация тарифов в зависимости от объема потребления природного газа с начала календарного года: первая категория – до 3 000 куб. м, вторая категория – 3 000–5 500 куб. м, третья категория – свыше 5 500 куб. м».

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