Euronews: Как белорусские солдаты защищают Украину 1 10.03.2022, 22:29

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Каждый день в Украину прибывают около двадцати выходцев из Беларуси.

Ряд белорусских граждан, ранее перебравшихся на Украину или в страны ЕС, прибывают в Киев, чтобы оборонять город от российских войск. Каждый день около двадцати выходцев из Беларуси вступают в специально сформированный отряд, который действует вместе с украинскими военными и подразделениями территориальной обороны, пишет Euronews.

– Я уже с конца ноября 2020-го года жил в Киеве, вполне здесь освоился, работа есть, уже планы на будущее начал строить, и тут – война. Тогда я и решил, что остаюсь тут, что я и так остался без родины, а теперь ещё и мой новый дом рушат, поэтому я и присоединился к отряду.

Некоторым из этих людей пришлось покинуть свою страну после участия в анитправительственных выступлениях двадцатого года. Они убеждены, что отстаивают сейчас справедливость.

– Ну а как можно оставаться в стороне, когда происходят настолько ужасные вещи? Как я могу просто быть дома или где-то себя спасать, защищать, уезжать, когда тут творится – если говорить простыми словами – беззаконие и терроризм? Как можно не сопротивляться этому?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к иностранным гражданам оказать помощь украинским военным. Российская сторона подчеркивала, что вооруженные иностранные наемники и добровольцы будут уничтожаться.

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