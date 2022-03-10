Тесты TOEFL по английскому языку нельзя будет сдать в Беларуси 5 10.03.2022, 22:50

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Сертификаты тестов TOEFL нужны для поступления во многие вузы Европы, США и Азии.

Международная система оценки английского языка TOEFL приостановила проведение тестов в России и Беларуси, пишет devby.io. Причиной называется "обострение внешнеполитической обстановки" — то есть война в Украине.

Компания пояснила в своем письме, что участники тестирования получат или уже сообщения на этой неделе: "В их аккаунтах предоставляется бесплатная ссылка на перенос, по которой они могут выбрать новую дату, время и место тестирования. Общий тест GRE дома, TOEFL IBT Home Edition и TOEFL Essentials не будут доступны для тестирования в России или Беларуси".

Накануне система IELTS также заявила, что приостанавливает сдачу тестов для россиян. Этот шаг объяснялся решением собственников экзамена — British Council и Cambridge Assessment English.

Сертификаты тестов TOEFL, подтверждающие уровень владения английским языком, нужны для поступления во многие вузы Европы, США и Азии. Также их требуют различные иностранные компании при приеме на работу.

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