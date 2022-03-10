США выделят $50 миллиардов для оказания гуманитарной помощи Украине 1 10.03.2022, 23:45

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Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис в Варшаве.

Соединенные Штаты выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине из-за последствий массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля.

Об этом 10 марта в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой сообщила вице-президент США Камала Харрис.

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте Белого дома.

"Сегодня мы также объявляем… что мы предоставим еще $50 млрд – через Всемирную продовольственную программу ООН для оказания гуманитарной помощи", – сказала Харрис.

Она отметила, что США поддерживают "народ Украины, проявивший необычайное мужество и умение, готовность и способность бороться против войны [президента РФ Владимира] Путина и российской агрессии".

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