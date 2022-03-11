В МАГАТЭ опровергли информацию о подключении ЧАЭС к Беларуси 11.03.2022, 0:06

3,268

Минэнерго Беларуси распространило фейк.

Международное агентство атомной энергетики также опровергло информацию белорусского Минэнерго о якобы присоединении Чернобыльской АЭС к энергосети Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

«Мы не можем подтвердить информацию о подключении Чернобыльской АЭС к белорусской электросети», – заявил во время пресс-конференции 10 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Росси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».