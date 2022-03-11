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В МАГАТЭ опровергли информацию о подключении ЧАЭС к Беларуси

  • 11.03.2022, 0:06
  • 3,268
В МАГАТЭ опровергли информацию о подключении ЧАЭС к Беларуси

Минэнерго Беларуси распространило фейк.

Международное агентство атомной энергетики также опровергло информацию белорусского Минэнерго о якобы присоединении Чернобыльской АЭС к энергосети Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

«Мы не можем подтвердить информацию о подключении Чернобыльской АЭС к белорусской электросети», – заявил во время пресс-конференции 10 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Росси.

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