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В Польшу переехало 1,5 млн беженцев из Украины

  • 11.03.2022, 0:17
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В Польшу переехало 1,5 млн беженцев из Украины

Такое количество беженцев въехало в Польшу с 24 февраля.

По последним данным Пограничной службы, в Польшу из Украины в результате российского вторжения прибыло 1 460 000 беженцев.

Только сегодня, 10 марта, до 15:00 в Польшу добрались 52,1 тысячи беженцев. Это на 30 процентов меньше, чем вчера за тот же период в 74 тысячи.

«С 24 февраля польско-украинскую границу к четвергу пересекло 1,46 млн человек», — сообщили во второй половине дня в Пограничной службе . В записи в Twitter добавлено, что «сегодня, то есть 10 марта, в 15:00, из Украины прибыло 52 тысячи 100 беженцев, что на 30 процентов меньше, чем вчера (74 тысячи)».

По данным Пограничной службы , только вчера (09.03) украинско-польскую границу пересекли 117 000 600 беженцев. Благодаря гуманитарным коридорам из осажденных городов было эвакуировано более 30 тысяч мирных жителей. Владимир Зеленский сообщил, что всего из Сум, Энергодара и некоторых городов Киевской области эвакуировано 35 тысяч человек.

Мэр Киева также сообщил, что из столицы Украины выехала половина населения.

"По нашим данным, каждый второй киевлянин уехал из города", - сказал он телеканалу "Украина".

«На данный момент уехало чуть менее двух миллионов человек. Однако Киев превратился в крепость. Каждая улица, каждое здание, каждый блокпост укреплены».

По данным сайта citypopulation.de, в прошлом году в районе Киева проживало 3,5 миллиона человек.

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