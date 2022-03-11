Deutsche Welle: Почему добровольцы из Беларуси воюют на стороне Киева?
- 11.03.2022, 0:22
- 3,962
Группы добровольцев из Беларуси объединились в отдельный белорусский батальон имени Калиновского.
После начала войны, которую Путин развязал с помощью Лукашенко, многие белорусы встали на защиту Украины. А 9 марта в телеграм-каналах появилась информация, что группы добровольцев из Беларуси объединились в отдельный белорусский батальон имени Кастуся Калиновского. Как проходит подготовка добровольцев и почему они воюют на стороне Киева?