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Deutsche Welle: Почему добровольцы из Беларуси воюют на стороне Киева?

  • 11.03.2022, 0:22
  • 3,962
Deutsche Welle: Почему добровольцы из Беларуси воюют на стороне Киева?

Группы добровольцев из Беларуси объединились в отдельный белорусский батальон имени Калиновского.

После начала войны, которую Путин развязал с помощью Лукашенко, многие белорусы встали на защиту Украины. А 9 марта в телеграм-каналах появилась информация, что группы добровольцев из Беларуси объединились в отдельный белорусский батальон имени Кастуся Калиновского. Как проходит подготовка добровольцев и почему они воюют на стороне Киева?

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