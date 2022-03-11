Тероборона Полтавской области захватила три танка оккупантов и передала их ВСУ
- 11.03.2022, 0:38
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Видеофакт.
Территориальная оборона Полтавщины захватила три танка оккупантов и передала их ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграмe написал Антон Геращенко
Он отметил: "Силы самообороны Полтавской области захватили и передали на восстановление для дальнейшего использования Вооруженными Силами Украины 3 танка захватчиков, которые в ближайшее время станут мощной составляющей обороны наших рубежей!"