Упавший в Беларуси российский самолет мог быть подбит в Украине 11.03.2022, 0:52

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Пилот пытался долететь до аэродрома Лунинец.

Возле города белорусского города Лунинец упал российский военный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн, который отлеживает вылеты самолетов агрессора для бомбежки украинских городов, передает inforesist.org.

По данным канала, самолет упал в районе аг. Кожан-Городок. Вероятно, пилот пытался долететь до аэродрома.

В городе Лунинец находится военный аэродром, а также там расположен ракетный комплекс С-400. Из этого города периодически вылетали самолеты и вертолеты по направлению Украины.

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